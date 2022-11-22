Горячий источник забил в Тюмени рядом с ТЭЦ-1

Скриншот из видео группы "ЧС Тюмень"

Утром 22 ноября в Тюмени появился новый горячий источник: фонтан воды забил из-под земли на улице Харьковской. Видеоролики с бьющими из-под земли струями воды сразу разлетелись по социальным сетям.

К 14 часам по местному времени пресс-служба «Росводоканала» отчиталась о локализации аварии. Выяснилось, что пробоину дала стальная труба метрового диаметра, которую ввели в эксплуатацию в 1979 году.

В пресс-службе тюменского отделения «Росводоканала» также сообщили, что в течение последних 5 лет система водоснабжения города была закольцована. Благодаря этому границы отключения водоснабжения максимально сужены.

Специалисты "Росводоканала" устраняют аварию Фото: «Росводоканал – Тюмень»

Временно было ограничено водоснабжение в двух многоэтажках по адресам: ул. Харьковская, 83 и 85. Жителям этих домов организован подвоз воды. С графиком подвоза воды жителей ознакомили управляющие компании.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что сотрудники «Росводоканала» очистили озеро Бирюзовое в районе Велижанского водозабора.