В Тюмени очистили озеро Бирюзовое у Велижанского водозабора

Фото: Росводоканал Тюмень

Тюменское озеро Бирюзовое, которое находится вблизи Велижанского водозабора, очистили от мусора. Одновременно тут провели дноуглубительные работы. До недавнего времени берега озера окаймлял непролазный камыш, в котором бултыхались платисоквые бутылку, бумага и другой мусор. На такое состояние озера обратили внимание работники «Росводоканала».

Берег был завален мусором и зарос травой. Фото: Росводоканал Тюмень.

Гендиректор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева поручила разработать проект по очистке водоема, а затем работники предприятия сообща его очистили при помощи техники.

- В основном, на станции работают местные жители, которые хорошо знают и любят озеро Бирюзовое, поэтому все дружно взялись за работу. Вместе очистили берег от бытового мусора, сухих веток, кустарника и травы. Руководство предприятия предоставило технику, для выкорчевывания гнилых пней и углубления прибрежной зоны, чтобы летом озеро не зарастало травой, - рассказал заместитель начальника цеха сооружений водоподготовки «Росводоканал Тюмень» Александр Ломов.

У леса берег укрепили. Фото: Росводоканал Тюмень.

Весной работы по очистке водоема продолжатся. Берег очистят от упавших веток и другого мусора, который не успели убрать до наступления холодов. Тракторами планируют приподнять береговую линию, чтобы в период паводка воды озера не затапливали лес.

На берегу теперь нет мусора. Фото: Росводоканал Тюмень.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о реконструкции велижанского водозабора, который построили еще в 1971 году.