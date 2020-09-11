Жители тюменской Зареки получили очищенную воду после реконструкции Велижанского водозабора. Фото - «Росводоканал Тюмень».

В Тюменской области завершена реконструкция первой очереди велижанских водоочистных сооружений. Систему очистки воды полностью заменили на новую. Работы велись на протяжении четырех лет.

– За счет мелкопузырчатой аэрации вода насыщается кислородом, происходит очищение от железа и аммиака. Современная фильтрация обеспечит максимально качественную очистку воды от железа и марганца на молекулярном уровне, – пояснил генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Андрей Максимов.

По его словам, после запуска первой очереди велижанских водоочистных сооружений в город ежесуточно будет подаваться до 70 тысяч кубометров чистой воды, соответствующей всем действующим требованиям и нормативам. Уже сейчас потребители района Мыса и заречной части города получают очищенную воду с обновленного водозабора.

Тем временем там началась реконструкция второй очереди. По завершению всего объема запланированных работ модернизированный объект сможет подавать в город до 147 тысяч кубометров чистой воды в сутки. После вывода на полную мощность велижанских сооружений начнется реконструкция метелевских водоочистных сооружений.