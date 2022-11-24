В Тюмени появился путеводитель по Текутьевскому кладбищу

Сборник-путеводитель по Текутьевскому кладбищу включает в себя истории и о малоизвестных горожанах, ставших свидетелями важных событий. Фото: из группы "Музей воспоминаний «Мы жили» | Тюмень" "ВКонтакте"

В Тюмени прогулка среди могил может стать туристическим маршрутом. Сборник-путеводитель по Текутьевскому кладбищу создала команда «Музея воспоминаний «Мы жили».

В этом сборнике не только биографии известных тюменцев, среди которых купцы, меценаты, городские головы, общественные деятели, военные, архитекторы, фотографы, похороненные на Текутьевском кладбище, но и истории малоизвестных людей. Многим из них пришлось жить в переломные для страны годы, видеть своими глазами важнейшие исторические события первой половины XX века.

По мнению команды «Музея воспоминаний», судьбы простых людей позволяют лучше узнать историю Тюмени.

В книгу вошли классификация дореволюционных надгробий, сохранившихся на Текутьевском кладбище (а их почти сотня), и небольшой раздел с описанием флоры старинного некрополя.

Дополнением к сборнику стала карта некрополя, на которой разрушенные старинные памятники изображены в исходном виде, чтобы у вас сложилось представление, как кладбище, открытое в 1885 году, выглядело раньше. Презентация сборника-путеводителя пройдет 27 ноября в 17.00 в магазине «Никто не спит», расположенном по адресу: улица 8 Марта, 2, к. 1.

Текутьевское кладбище действовало в 1885 – 1962 годах, сейчас является объектом культурного наследия. Известно как место захоронения ряда известных лиц. Появление современного названия кладбища связано с тем, что напротив, на месте нынешнего офиса «Сибнефтепровода», находилась возведенная в 1893 году 5-этажная мукомольная паровая мельница купца А. И. Текутьева.

Сам Андрей Текутьев, купец, почётный гражданин города, меценат, памятник которому стоит рядом с кладбищем его имени, похоронен в склепе Спасской церкви,

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что активисты проекта «Мы жили» уже несколько лет собирают истории о тех, кто похоронен на Текутьевском кладбище.