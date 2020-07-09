«Любовь делает нас живыми»: тюменцы собирают истории тех, кто похоронен на Текутьевском кладбище

Мастер по драгоценным металлам, основатель династии фотографов, управляющий казенным винным складом и сам Куйбышев – из повестей об этих тюменцах, живших столетие назад в областной столице, собирается музей воспоминаний «Мы жили». Рассказываем о проекте, инициаторах и судьбах века минувшего.

Как ураган прошелся по судьбам

Инициаторами необычного «живого» проекта о мертвых стали Дарья Новикова и Влада Нерадовская. Как рассказала «Комсомольской правде» – Тюмень» сама Дарья, на Текутьевское кладбище ее привел случай: она должна была сделать фотографии, чтобы проиллюстрировать книгу. Девушка оказалась на погосте спустя месяц после урагана в Тюмени и до слез ужаснулась тому, насколько заброшенным было кладбище.

– Признаться, я до этого там не была. Я зашла и была в шоке. Я слышала, что это объект культурного значения. Представьте картину: заходишь на кладбище, там совершенно не убрано, деревья повалены на кресты и оградки, это лежит уже месяц, и никто не собирается что-то делать. Мне стало обидно за тех людей, которые там лежат, за наше наследие. Я поделилась с Владой – так родился наш проект. Там же разные сословия, разные периоды, разные конфессии в том числе. Там есть еврейский сектор, он очень хорошо сохранился, есть мусульманский сектор, купцы, меценаты, военнопленные, участники Великой Отечественной войны – очень большой разброс, – рассказала Дарья.

К 135-летию со дня открытия Текутьевского кладбища проводится акцию «Мы жили». Фото из группы "Музей воспоминаний «Мы жили» | Тюмень" "ВКонтакте"

Сейчас кладбище навещают люди преклонного возраста, и эти истории хранятся только у них. Пока позволяет время, нужно успеть собрать истории о тех людях, которые жили в Тюмени, строили и создавали ее.

– Год назад мы с Дарьей отправились на кладбище с листовками. Ни в один год своей жизни я столько не плакала. И ни в один год жизни во мне не было столько любви. Если бы у меня были способности к музыке, то я рассказала бы об этом противостоянии любви и бездонного ужаса, в который вглядываюсь, через красивые пугающие песни. Я нашла другой способ: собираю и рассказываю эти истории, – рассказала Влада. – Любовь способна делать нас живыми. Знаете, это сложно – представить себе живым человека, фото которого видишь на надгробии. Почти все лица выдержанные, ровная мимика, иногда лишь что-то сообщают глаза. На днях я встретила на кладбище женщину, которая прибиралась на могиле отца. Она была ребенком, когда он погиб из-за несчастного случая с ружьем в свои 31. Вгляделась в ее лицо – те же глаза, что и у мужчины на надгробии. И вот он оживает. Оживает от ее детских воспоминаний о том малом, совсем недолгом, что им выпало. Любовь делает нас живыми – сейчас и после.

Влада рассказала kp.ru, что изначально на погосте было около 12 000 захоронений. В 2009 году проводилась опись в рамках проекта реконструкции кладбища, насчитывалось около 6 000 захоронений.

– Сейчас мы проводим свою опись и в итоге сопоставим, сколько за десять лет еще захоронений исчезло. Из этих 6 000 большинство – безымянные, таблички не сохранились. Сейчас у нас в базе около 1 500 захоронений, которые можно идентифицировать, – пояснила Влада.

Девушки прошлись по Текутьевскому кладбищу и оставили на надгробиях объявления о том, что они собирают истории о захороненных здесь людях. Кто они? Кем были? Какая о них сохранилась слава? Тюменцы отозвались: свои повествования предлагают многие. Сегодня ребята связались с родственниками уже более сотни захороненных.

– От них получили более 40 историй, остальные – в процессе, штудируют семейные альбомы, расспрашивают старших родственников, совместными усилиями пытаемся что-то собрать. По двум сотням людей мы нашли дела в архивах, то есть сможем уточнить какие-то биографические данные, часть дел уже отработали, – поделилась результатами Нерадовская.

Дела давно минувших дней

Влада – журналист. Она не только помогает родственникам собрать архивные данные, снимки, документы об умерших предках, но и оживляет образы этих людей.

Гуляя мимо Свято-Троицкого монастыря, попробуйте представить себе мастера по драгоценным металлам Константина Романова. Сто с лишним лет назад Константин Прокопьевич трудился здесь на реставрационных работах.

Константин Прокопьевич Романов родился в июле 1883 года. По роду занятий был мастером по драгоценным металлам. Перебрался с семьей в Тюмень из Екатеринбурга в 1916 году. Константин Прокопьевич прибыл сюда по служебной надобности: он был занят на реставрационных работах в церкви Петра и Павла, а также в Тобольском кремле.

Константин Прокопьевич Романов с супругой. Фото из группы "Музей воспоминаний «Мы жили» | Тюмень" "ВКонтакте"

Историю семьи хранит один из пяти детей семейства – Сергей Романов. По его словам, Константин Прокопьевич из обнищавшего дворянского рода. Он работал в церквях золотарем, церковным ювелиром, хотя сам не был особо верующим человеком. А вот его супруга Екатерина Дионисьевна была набожной, водила детей на причастие в Троицкий монастырь.

После революции Константин Прокопьевич некоторое время работал в Торгсине оценщиком. После закрытия Торгсина переквалифицировался в слесаря. Умер Романов в 1959 году.

Еще одну историю своего предка рассказал тюменец Даниил Сизов, праправнук Ивана Степановича Соллогуба, жившего в Тюмени в 1861 – 1925 гг.

– Мой прапрадед был, судя по всему, фигурой заметной: директором казенного винного склада. Естественно, это не его собственность была. Он был чиновником. Склад тут означает не просто, что там складывали бутылки. Это действительно было производство. Потом там был Тюменский завод пластмасс, который снесли сейчас, – рассказал Даниил.

Иван Степанович Соллогуб с семьей. Фото из группы "Музей воспоминаний «Мы жили» | Тюмень" "ВКонтакте"

Родом Иван Соллогуб из Воронежской губернии, а в Тюмень переехал с семьей из Севастополя, где они прожили около 15 лет. Иван Степанович поселился на берегу лога в доме № 3 на нынешней улице Чехова, раньше эта улица называлась Туринской.

После революции Иван Степанович какое-то время работал ревизором на железной дороге, а также кассиром у заводчика Машарова. Сохранилось письмо, в котором Соллогуб описал свой рабочий день: как выдает зарплату рабочим, сколько их человек, сетует на то, что его нагружают обязанностями, которые он вроде как не должен выполнять. Умер в 1925 году, предположительно от тифа.

Бывает такое, что организаторы музея воспоминаний «Мы жили» встречают родственников на Текутьевском кладбище, например в родительский день. Подобный случай произошел с экскурсоводом Натальей Алиевой. Она встретила пожилую женщину на могиле знаменитого тюменского фотографа Луки Родионова. Пенсионерка Ирина Копьева оказалась внучкой Луки Родионова со стороны матери.

Лука Иваныч Родионов (1860 – 1922) – основатель династии фотографов. Выходец с Урала – из крестьян села Троицкого уезда Константиновской волости Оренбургской губернии. В начале 1870-х годов был приписан к крестьянам Тобольской губернии Ялуторовского округа.

Семья Родионовых за обеденным столом. 1948 год. Фото из группы "Музей воспоминаний «Мы жили» | Тюмень" "ВКонтакте"

Он увлекался фотографией, в начале 1900-х годов семья Родионовых переехали на постоянное жительство в Тюмень. Лука Иваныч открыл собственное заведение – «Фотографию Л. И. Родионова». В фотоателье цены были демократичными, поэтому работы всегда хватало. До революции практически ежедневно исполнял заказные портреты. Работал во всех видах и жанрах портретной павильонной и выездной (уличной) съемки.

Лука Иваныч – автор большого количества групповых семейных и служебных фотографий. Занимался также рекламой: делал наборы открыток для торгового дома Брандта. Родионовы снимали не только портреты горожан, но и виды Тюмени, события городской жизни. В последние годы Лука Иваныч проживал в арендованном охотничьем домике на озере. Умер от тифа в 1922 году.

Вечная память Куйбышеву

Куйбышев – фамилия громкая не только для Тюмени, но и для всей России. В нашем городе захоронен отец знаменитого русского революционера и советского партийного и политического деятеля Валериана Куйбышева.

Владимир Яковлевич Куйбышев – дворянин, потомственный военный, подполковник. Был участником Русско-японской войны 1904 – 1905 годов, кавалер Георгия IV степени. В первом же бою под Кинчжоу был ранен в ногу, получил контузию, попал в плен, был вызволен из него, видел разгром полка, частично потерял зрение.

Владимир Яковлевич женился в 1883 году на Юлии Николаевне Гладышевой, учительнице церковно-приходской школы, дочери чиновника из Семипалатинска, где служил Куйбышев. Их семья отличалась высокой образованностью. Владимир Яковлевич знал и любил древнеримскую историю и греческую литературу.

Восстановленный дом по улице Хохрякова, 53а, где некогда жил Владимир Куйбашев. Фото из группы "Музей воспоминаний «Мы жили» | Тюмень" "ВКонтакте"

Он служил в Кокчетаве, где был начальником небольшой военной команды. В Каинске (ныне – Куйбышев Новосибирской области) командовал одной из воинских частей. Миновав угрозу отставки из-за революционной деятельности сына Валериана, волею судеб вместе с семьей оказался в Тюмени в 1909 году. Здесь он получил, на удивление, повышение – возглавил воинское присутствие в городе.

Ранения, угроза отставки, переживания из-за преследований властями старшего сына, выбравшего не то направление деятельности, о котором мечтал отец, – всё это сказалось на здоровье Владимира Яковлевича. 24 ноября 1909 года он вернулся с работы домой, присел, раскрыл томик любимого Цицерона и тихо скончался. Ему не было и 45 лет. На могиле лежит мраморная плита с надписью: «Вечная память дорогому мужу и любимому отцу. Дети твои тебя не забудут и будут такими же честными тружениками, как был ты. В этом твоя награда». Слова на плите посвятил отцу сын Валериан Куйбышев.

Память на бульваре

Всем известно, что на месте нынешнего Текутьевского бульвара ранее были захоронения. Те родственники, кто по разным причинам не смогли перенести останки предков на кладбище, породили городскую традицию. В родительский день люди приносят цветы в память о близких, чьи захоронения оказались под тротуарной плиткой. Тюменцы кладут цветы, где когда-то были могилы – на траве, скамейках, клумбах.

К 135-летию со дня открытия Текутьевского кладбища организаторы проводят акцию «Мы жили». Они собирают неравнодушных тюменцев, а также зовут родственников тюменцев, чьи могилы были утрачены при сокращении территории кладбища, принести цветы на предполагаемые места захоронений. Активисты встречаются 18 июля в 12.00 у памятника Андрею Текутьеву.