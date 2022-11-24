В Тюмени пьяный работник автомойки угнал машину начальника

Автомойщик угнал машину и катался по городу Фото: Андрей Новиков

В Тюмени 31-летнего работника автомойки приговорили к 2 года лишения свободы за угон автомобиля. Правда наказание назначили условное с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.

В декабре 2022 года Максим Д. в отсутствии начальника угнал его машину и поехал кататься по городу. Компанию ему составил коллега. На улице было морозно и потому угонщики решили устроить совместное распитие алкоголя прямо в машине.

Владелец машины, директор той самой автомойки, приехав в город 22 декабря, обнаружил пропажу автомобиля. Однако нашёл его без посторонней помощи.

Открыв двери салона, он обнаружил там своих работников, употребляющих спиртное, что было и для него и для них полной неожиданностью.

В суде Максим Д. пояснил, что автомобиль он угнал без цели хищения. Признал свою вину в полном объеме, раскаялся в содеянном.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, как работник другой автомойки угнал машину клиента и попал на ней в ДТП.