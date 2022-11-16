В Тюмени автомойщик угнал «Тойоту» и попал на ней в ДТП

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В Тюмени работник автомойки вместо того, чтобы сделать машину чистой, решил на ней покататься. На подвиги мужчину толкнули алкоголь в крови и ключи, оставленные хозяином. Автовладелец, вернувшись на мойку, своей машины не увидел и заявил в полицию об угоне. Пьяный угонщик к этому времени уже успел попасть на чужой машине в ДТП, бросил её и сбежал.

Найти ранее судимого 36-летнего работника автомойки, теперь уже бывшего, полицейским не составило труда. Он рассказал, что угнал чужой автомобиль с целью покататься по областному центру.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Также его привлекут к административной ответственности за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас автомойщик-угонщик находится под подпиской о невыезде.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о тоболяке, который угнал машину по пути на работу.