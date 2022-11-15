В Тобольске пьяный мужчина угнал машину по пути на работу

Фото: Татьяна Коркина

Житель Тобольска, отправившийся с товарищем в лес на сбор металлолома, внезапно обнаружил пропажу машины, которую оставил на обочине трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. ВАЗ-21099, о котором тоболяк заявил в угон, полицейские нашли на автодороге, ведущей в село Абалак. Вскоре обнаружился и временный водитель автомобиля, 36-летний тоболяк.

Мужчина рассказал полицейским, что шел на работу, попутно распивая алкоголь, а когда увидел в лесу открытую машину, решил доехать на ней. Через несколько километров бензин в автомобиле закончился. Проведенное освидетельствование выявило в дыхании задержанного 0,92 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Максимальное наказание за угон – до пяти лет.

Не осталось без внимания и то, что преступление мужчина совершил в пьяном виде. Так что на него составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами».

Именно за пьяное вождение суд назначил тоболяку наказание в виде административного ареста на 10 суток.

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