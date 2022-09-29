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Происшествия29 сентября 2022 11:53

Двух тюменских подростков, угнавших фургон «Почты России», отправили в СИЗО

Обвиняемые будут находиться под стражей до 24 ноября 2022 года
Евгений Значковский
Двух тюменских подростков, угнавших фургон «Почты России», отправили в СИЗО.

Двух тюменских подростков, угнавших фургон «Почты России», отправили в СИЗО.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области Бердюжский районный суд своим решением заключил под стражу двух несовершеннолетних, которых обвинили в угоне. Обвиняемые будут находиться в СИЗО до 24 ноября 2022 года.

– Вечером 23 сентября 2022 года три пьяных подростка решили угнать УАЗ-390995 «Почта России». Друзья взломали запоры на воротах и забрались в гараж. Ключ от машины находился в замке зажигания. В районе села Окунево угонщики вылетели в кювет, где машина опрокинулась, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Спустя время они угнали другой УАЗ, который принадлежал одной из организаций села. Машина не была заперта, ключ торчал из замка зажигания. Из Окунево ребята поехали в Ишим, но на дороге, на их беду, стоял наряд ГИБДД.