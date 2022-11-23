В Тобольске мужчина сбил на пешеходном переходе девочку и уехал

В Тобольске ребенок попал под машину на пешеходном переходе Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Вечером 22 ноября на улице Ремезова в Тобольске 11-летняя девочка попала под колёса «Лады Гранты». Около 8 часов вечера школьница шла с мамой по пешеходному переходу возле дома № 64а. В этот момент на неё наехал автомобиль. Водитель с места происшествия уехал, но впоследствии его нашли сотрудники ГИБДД.

Автоинспекторам 52-летний водитель «Лады» объяснил, что очень торопился, и потому уехал с места ДТП. Обстоятельства происшествия выясняются.

За оставление места ДТП с пострадавшими водителю может грозить наказание в виде лишения свободы до 1 года.

В Тобольске школьница попала под машину Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательными при проезде пешеходных переходов, особенно в тёмное время суток, заблаговременно снижать скорость, а пешеходам – использовать световозвращающие элементы и переходить проезжую часть, только убедившись, что все транспортные средства остановились и пропускают.

Родителям необходимо напоминать своим детям основные правила дорожной безопасности и всегда подавать пример правильного поведения на дороге.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о сбитой на пешеходном переходе в Тюмени 8-летней школьнице.