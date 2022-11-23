В микрорайоне Плеханово в Тюмени появилась спортивная площадка

В тюменском микрорайоне Плеханово появилась спортплощадка Фото: Личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети

Глава Тюмени Руслан Кухарук побывал в микрорайоне Плеханово, где недавно установили детскую спортивную площадку.

Год назад жители Плеханово попросили главу города посодействовать в установке многофункционального спортивного объекта. Сейчас жители микрорайона могут похвастаться новой спортплощадкой, в том числе комплексом из различных турников, к которым ведут удобные тротуары. Спорткомплекс прекрасно освещен и озеленён.

Многофункциональный спортивный объект теперь доступен тюменцам в Плеханово Фото: Личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети

Жители микрорайона попросили Руслана Кухарука посодействовать в расширении территории спортивного ядра района и рассмотреть возможность сделать дополнительно площадки с малыми архитектурными формами, а вокруг всего комплекса оборудовать беговую дорожку.

Жители Плеханово просили главу Тюмени посодействовать в оборудовании спортплощадки Фото: Личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети

Всё это может появиться в рамках проекта «Инициативное бюджетирование». Если местные жители поддержат идею, то в 2023 году в Плеханово появятся новые детские площадки и спортивные объекты.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что в начале декабря в областном центре откроют пешеходную улицу Дзержинского.