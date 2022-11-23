В микрорайоне Плеханово в Тюмени появилась спортивная площадка

В тюменском микрорайоне Плеханово появилась спортплощадка
Фото: Личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети
Глава Тюмени Руслан Кухарук побывал в микрорайоне Плеханово, где недавно установили детскую спортивную площадку.
Год назад жители Плеханово попросили главу города посодействовать в установке многофункционального спортивного объекта. Сейчас жители микрорайона могут похвастаться новой спортплощадкой, в том числе комплексом из различных турников, к которым ведут удобные тротуары. Спорткомплекс прекрасно освещен и озеленён.
Многофункциональный спортивный объект теперь доступен тюменцам в Плеханово
Фото: Личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети
Жители микрорайона попросили Руслана Кухарука посодействовать в расширении территории спортивного ядра района и рассмотреть возможность сделать дополнительно площадки с малыми архитектурными формами, а вокруг всего комплекса оборудовать беговую дорожку.
Жители Плеханово просили главу Тюмени посодействовать в оборудовании спортплощадки
Фото: Личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети
Всё это может появиться в рамках проекта «Инициативное бюджетирование». Если местные жители поддержат идею, то в 2023 году в Плеханово появятся новые детские площадки и спортивные объекты.
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