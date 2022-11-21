В Тюмени в начале декабря откроют пешеходную улицу Дзержинского

На улице Дзержинского идут работы по благоустройству Фото: Личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети

Пешеходный «Арбат» в Тюмени откроют в ближайшие недели. Сейчас на улице идут работы по благоустройству. Это будет первая пешеходная улица в Тюмени. По мнению главы города, она станет центром притяжения для горожан.

Качели, экспозиции, беседки, открытый коворкинг, игровые зоны для детей, различные лавочки, подсветка исторических зданий – всё это сделает привлекательной территорию в центре города не только для его жителей, но и для гостей. Как рассказал Руслан Кухарук, уже сейчас горожане с удовольствием прогуливаются по улице.

На входной группе (со стороны ДК «Нефтяник») в створе с ул. Первомайской располагается павильон, в котором представлен деревянный макет квартала и экспозиция, рассказывающая об уникальных особенностях тюменской деревянной резьбы.

Для безопасности дорожного движения планируют установить светофор на пересечении с улицей Комсомольской. А на перекрестке с улицей Советской пешеходный переход будет оборудован светофором с проекционной подсветкой.

Уже сейчас на улице Дзержинского монтируют праздничную иллюминацию.

В марте этого года «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о начале работ на улице Дзержинского.