Третьеклассник из Тюмени разбил копилку и отдал сбережения военнослужащим в зоне СВО

Третьеклассник отдал все деньги бойцам, участвующим в СВО Фото: Личный архив

В Тюмени ученик третьего класса лицея № 81 Артём Жуков отдел свои сбережения в пользу бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Таким образом он решил поучаствовать в акции «100 миллионов для Победы», о которой узнал из разговора родителей.

– Как-то вечером Артем зашел на кухню и сказал: «Мама, передай, пожалуйста», – рассказывает мама мальчика Юлия Жукова. – Мы не ожидали от него такого поступка, хотя мой племянник и муж сестры мобилизованы. Сын знает об этом, мы вместе провожали родных в зону СВО.

Артём отдал бойцам всё, что у него было – 500 рублей. Часть денег осталась с покупки мечты – компьютера, еще часть – сэкономленные карманные деньги от родителей.

Мама мальчика призналась, что ей неловко было отдавать такую мелочь, но, посоветовавшись с мужем, решили выполнить волю сына. Юлия отнесла деньги на работу и попросила перевести в фонд, – рассказывает «Аиф – Тюмень».

Для родных поступок 9-летнего мальчика стал не только неожиданностью, но и поводом для гордости. А ребенок вновь наполняет копилку и мечтает купить машинку.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» публиковала ответы военного комиссара области на самые важные вопросы о мобилизации.