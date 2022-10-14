Тюменский военком ответил на вопросы о частичной мобилизации в регионе. Фото: скриншот с видео

Военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков ответил на вопросы о частичной мобилизации в регионе. Они касались экипировки и численности призыва.

– Это закрытая информация (на вопрос о том, сколько тюменцев призовут в рамках частичной мобилизации. – Прим. ред.). Мы готовим определенные подразделения, в которые набираем наших граждан. Они проходят подготовку на территории одного из полигонов, расположенных на территории Тюменской области. Как будет указ президента о завершении мобилизации, значит, все задания будут выполнены, – сообщил Куличков.

Военком подчеркнул, что, цитата, «ни про какие волны мы не говорим»: «Есть задания, которые выполняются в плановом режиме».

Также он рассказал, что гражданам выдают одежду, положенную по нормам довольствия как военнослужащим по контракту. Правительство области приняло решение выдавать дополнительные элементы экипировки. Еще они получают экипировку в своих воинских частях.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что жители Тюмени могут задать вопросы о частичной мобилизации на горячей линии, которая открыта с 23 сентября. Ее номер – 122.

Уже сейчас информационный портал местного правительства разъясняет, что для мобилизованных граждан предусмотрены такие же социальные льготы, что и для военнослужащих, проходящих службу по контракту.