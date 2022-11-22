В Тюмени пьяный охранник офисного здания едва не зарезал посетителя

В Тюмени охранник офиса ранил посетителя Фото: Предоставлено "КП"

В одну из тюменских больниц с ножевыми ранениями доставили 52-летнего мужчину. Полиции он рассказал, что подрался с охранником офисного здания, расположенного в центре города.

Задержанный полицией 46-летний охранник, который, кстати, оказался ранее судимым, рассказал, что дежурил в ночную смену.

Убедившись, что все сотрудники покинули помещение, мужчина закрыл вход и начал распивать алкогольные напитки. Через некоторое время в дверь постучал один из работников офисного здания, который хотел забрать личные вещи.

Открывшему дверь охраннику не понравился внешний вид сотрудника, он оскорбил его, после чего между тюменцами случилась ссора. В ходе ссоры охранник толкнул посетителя, а затем схватил кухонный нож и нанёс ему несколько ударов в грудь.

По данному факту следственным отделом ОП № 4 УМВД России по г. Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Теперь охраннику грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о драке на Лесобазе, в ходе которой ножом был ранен мужчина.