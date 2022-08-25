На Лесобазе в Тюмени во время массовой драки мужчину пырнули ножом. Фото: архив "КП"

В районе Лесобаза в Тюмени произошла массовая драка между мужчинами и подростками. Соответствующий ролик появился в социальных сетях.

На видео слышны крики женщины, которая, скорее всего, является женой или подругой мужчины, который получил ножевое ранения. Очевидцы сообщают, что пара вышла из такси и на них напали. Как было на самом деле, разберется полицию. Пока же не известно, что стало причиной драки.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что во дворе дома № 14а в Шаимском проезде в Тюмени произошла серьезная потасовка. Обеспокоенные криминальной обстановкой горожане рассказали в социальных сетях, что слышали даже выстрелы. Позже они сообщили, что видели на месте инцидента сотрудников правоохранительных органов.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии факт беспорядков подтвердили, отметив, что сотрудники нацгвардии помогли полицейским обеспечить порядок на территории.