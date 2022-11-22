В Тюменской области передано в суд дело о воровстве нефти через врезку на нефтепроводе

Тюменцев обвиняют в особо крупном воровстве нефти

В Тюменской области передали в суд дело женщины, которую подозревают в организации хищения товарной нефти в особо крупном размере. По версии следствия, в ноябре 2020 года обвиняемая вместе со знакомым (он всё ещё в розыске) организовали группу из 7 человек, главной целью которой было воровство нефти через врезку на магистральном нефтепроводе.

Нефтяные воры в течение восьми месяцев безнаказанно сливали дорогостоящий товар через врезку на территории Тюменской области. Жительница Югры, дело которой теперь передано в суд, арендовала нефтебазу в Уватском районе. Оттуда краденую нефть отправляли в Тобольск, где и продавали автоцистернами.

Когда женщину задержали, она сначала сотрудничала со следствием, но потом скрылась и жила в Тюмени в арендованном частном доме. Когда за ней пришли полицейские, женщина пыталась спрятаться в шкафу.

Сейчас женщину обвиняют по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой из нефтепровода в особо крупном размере). Общая сумма ущерба » более 120 миллионов рублей. Максимальное наказание по статье – 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Уватский районный суд.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в суд передали дело сотрудницы банка, которую обвиняют в причастности к краже 561 млн рублей.