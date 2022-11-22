В Тюмени будут судить бывшую сотрудницу банка, похитившую 561 млн рублей

Дело Инессы Бранденбург передано в суд Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюмени передали в суд дело Инессы Бранденбург, которую обвиняют в краже 561 миллиона рублей. По версии следствия, украсть такую сумму Бранденбург додумалась не самостоятельно. Да и должность заместителя руководителя правления банка она получила именно для совершения преступления. Назначение она получила от организатора столь масштабного хищения.

По версии следствия, в 2018 году Инесса Бранденбург в составе организованной преступной группы похитила из кассы банка более 561 млн рублей.

Организатор преступления и обвиняемая после совершения кражи скрылись и были объявлены в международный розыск.

В сентябре 2021 года Бранденбург задержали в Испании, а в июле 2022 года по запросу генпрокуратуры РФ экстрадировали в Россию.

Сейчас женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).

По делу проходят еще несколько человек. Троих уже осудили, а организатор преступления находится в розыске.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд г. Тюмени.

Максимальное наказание по п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ – до десяти лет лишения свободы.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее подробно писала об ограблении века, в котором участвовала Инесса Бранденбург.