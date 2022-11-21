В Тюмени каждый третий работодатель планирует выплатить 13-ю зарплату сотрудникам

Треть тюменцев получат 13-ю зарплату

В Тюмени более 30% компаний порадуют сотрудников 13-й зарплатой. 29% работодателей пока думают об этой опции. 35% руководителей точно не станут баловать подчиненных.

Как сообщает портал «Зарплата.ру», 56% работодателей выплачивают своим сотрудникам годовую премию в размере одного оклада. Каждое десятое предприятие под Новый год доплачивает сотрудникам два оклада. Три оклада в конце года получают на 6% предприятий. В 28% случаев сумма 13-й зарплаты нефиксированная.

Большинство опрошенных считают 13-ю зарплату хорошей мотивацией для удержания кадров. 11% работодателей думают, что это лишняя трата денег.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что зарплата в регионе за год выросла на 8,6%.