За год зарплата в Тюменской области выросла на 8,6% Фото: Вера Зенина

В Росстате проанализировали динамику уровня зарплат в регионах страны. Оказалось, что Тюменская область занимает третье место в Уральском федеральном округе, сообщает «Вслух.ру».

Так, в апреле средняя номинальная начисленная зарплата в Тюменской области составила 60 тысяч 39 рублей - на 10,8% больше, чем годом ранее. В январе-апреле 2022 года - 56 тысяч 923 рубля, прирост составил 8,6%.

Лидируют в этом рейтинге ЯНАО и ХМАО. Средние зарплаты за четыре месяца здесь составили 124 тысячи 388 рублей и 88 тысяч 36 рублей соответственно.

О других регионах УрФО: в Свердловской области в январе-апреле в среднем начисляли по 51 тысячи 112 рублей, в Челябинской области - по 46 тысяч 764 рубля, в Курганской области - по 36 тысяч 813 рублей.

В апреле средние зарплаты в УрФО варьировались от 39 тысяч 563 рублей в Кургане до 130 тысяч 38 рублей на Ямале.