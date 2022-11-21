В Тюменской области три подростка купили ВАЗ-2107 и попали в ДТП

Подростки решили покататься на только что купленном автомобиле Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменском районе на автодороге Богандинский – Червишево – Чаплык полицейские заметили съехавший в кювет ВАЗ-2107. Водитель и два его пассажира оказались несовершеннолетними: всем троим по 17 лет. Естественно, у водителя не было прав управления автомобилем.

Кроме того, «семерка» имела явные признаки угона: замок зажигания был взломан, автомобиль был запущен способом смыкания проводов, а документов, подтверждающих право собственности, у несовершеннолетних не было.

Машину завели методом смыкания проводов Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Подростки пояснили, что машину они приобрели в поселке Онохино у такого же несовершеннолетнего односельчанина за 20 тысяч рублей. На учёт в ГИБДД машину не ставили и договор купли-продажи не составляли.

Версия подростков подтвердилась: автомобилем они владели на законных основаниях. За езду без прав водитель привлечён к административной ответственности.

Несовершеннолетний водитель не справился с управлением Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Информацию о подростковых развлечениях передали инспекторам по делам несовершеннолетних для проведения профилактической работы с подростками и их родителями.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее рассказывала о том, как автомойщик угнал «Тойоту» и попал на ней в ДТП.