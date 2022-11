В Тюмени 19 ноября 2022 потеплеет до -9 градусов Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 19 ноября 2022, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь. Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, днем местами порывы до 16 м/с, потепление. Температура воздуха ночью -13…-18 C, местами до -23 C, днем -9…-14 C.

Погода в Тюмени в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 19 ноября (7 ноября по старому стилю) день памяти святителя Павла Исповедника, которого прозвали Павлом Ледоставом. В России его считали заступником военных моряков Российского флота, а Ледоставом называли потому, что в этот день вода в озерах и реках сковывалась льдом.

По льду судили о будущем урожае. Если «лед грудами – значит, хлеба будут груды», а если «гадко – то и хлеба будет гладко».