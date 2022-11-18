В Тюмени прокурорская проверка выявила нарушения в колонии № 1

Фото: прокуратура Тюменской области

В колонии № 1, расположенной в Тюмени, прокурорская проверка выявила нарушения соблюдения режима, материального обеспечения и предоставления медицинских услуг. Кроме того, прокуроры обратили внимание на недостаточное внимание к обеспечению пожарной безопасности, выявили нарушения и в вопросах привлечения заключенных к трудовой деятельности.

Проверку законности в колонии, где за тяжкие и особо тяжкие преступления отбывают наказание 800 человек, провели первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров и врио начальника УФСИН области Алексей Тимофеев. Особое внимание уделили соблюдению режимных требований, обеспечению безопасности, законности при применении физической силы и специальных средств, организации питания и иным вопросам.

Фото: прокуратура Тюменской области

Работники прокуратуры провели личный прием осужденных, отбывающих наказание в исправительном учреждении. Обращения касались несогласия с приговорами судов, по которым они отбывают наказание, условно-досрочного освобождения, медицинского обеспечения и других вопросов.

Устранение выявленных нарушений взято на контроль.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как осужденные ИК № 1 «ездили на северный полюс».