В Тобольске восстановят здание, построенное еще до революции

Фото: администрация Тобольска

В администрации Тобольска рассказали о предстоящем восстановлении архитектурного комплекса «Здание городских бань», которое находится на Базарной площади. На сегодняшний день согласован эскизный проект. Восстанавливать памятник архитектуры будут в рамках программы «Тобольск настоящий», разработанной правительством Тюменской области, компанией «СИБУР» и администрацией города.

«Здание городских бань» входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль городской насосной станции», который образован несколькими кирпичными зданиями, вытянутыми в единой цепочке вдоль северо-западной границы Базарной площади. Все постройки комплекса объединялись не только технологическими процессами, но и единым стилевым решением краснокирпичной промышленной архитектуры, характерной для конца XӀX – начала XX в. с элементами стиля «рациональный модерн».

Фото: администрация Тобольска

Комплекс зданий из красного кирпича выстроен в начале ХХ века и включает в себя три основных сооружения:

- насосная станция, 1902 г.,

- электростанция,1907 г.,

- здание городских бань, начало ХХ века.

Сейчас разрушенные здания непохожи на культурное наследие, но станут им после реконструкции. Программу «Тобольск настоящий» планируют реализовать до 2030 года.

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