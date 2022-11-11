В Тюмени на Ленина отремонтировали особняк, где прошло детство поэта Василия Князева

Фото: Комитет культурного наследия Тюменской области

В Тюмени памятник культурного наследия «Дом В.И. Князева», который находится на улице Ленина, 10, неподалеку от круглой бани, долгое время был скрыт от глаз горожан. Однако, как сообщили в комитете культурного наследия Тюменской области, сейчас он предстал перед тюменцами во всей красе.

Фото: Комитет культурного наследия Тюменской области

На объекте культурного наследия регионального значения частично разобрали леса, так что теперь мы можем любоваться старинным особняком.

Дом одного из первых пролетарских поэтов Василия Князева – один из лучших каменных особняков в Тюмени. С 1905 по 1911 годы здесь располагалась молельня тюменских евреев. На первом этаже был магазинчик виноторговцев братьев Дмитриевых, а на втором этаже – комнаты хозяев. Позже комнатки можно было снимать.

Фото: Комитет культурного наследия Тюменской области

Позже здесь жил поэт Василий Князев, который был сотрудником большевистских газет. Свои воспоминания об этом доме Василий Васильевич опубликовал в романе «Деды» под псевдонимом К. Седых. В 1976 году на стене дома установили мемориальную доску в память о поэте.