Под Тюменью «Мазду» насквозь проткнул брус отбойника, водитель погиб

Судя по повреждениям мушины удар был очень сильным Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 13-м километре трассы Тюмень – Омск произошла авария со смертельным исходом. По данным ГИБДД Тюменской области, водитель автомобиля "Мазда" не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение.

Автомобиль выломал пролет отбойного бруса Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В результате ДТП 24-летний мужчина, управлявший иномаркой, от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия выясняются.

На месте работает полиция Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о смертельной аварии в Тобольске.