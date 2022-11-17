Под Тюменью «Мазду» насквозь проткнул брус отбойника, водитель погиб

Судя по повреждениям мушины удар был очень сильным
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
На 13-м километре трассы Тюмень – Омск произошла авария со смертельным исходом. По данным ГИБДД Тюменской области, водитель автомобиля "Мазда" не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение.
Автомобиль выломал пролет отбойного бруса
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
В результате ДТП 24-летний мужчина, управлявший иномаркой, от полученных травм скончался на месте происшествия.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия выясняются.
На месте работает полиция
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о смертельной аварии в Тобольске.