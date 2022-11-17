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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 10:12

Под Тюменью «Мазду» насквозь проткнул брус отбойника, водитель погиб

Не справился с управлением
Иван Литвинов
Судя по повреждениям мушины удар был очень сильным

Судя по повреждениям мушины удар был очень сильным

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 13-м километре трассы Тюмень – Омск произошла авария со смертельным исходом. По данным ГИБДД Тюменской области, водитель автомобиля "Мазда" не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение.

Автомобиль выломал пролет отбойного бруса

Автомобиль выломал пролет отбойного бруса

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В результате ДТП 24-летний мужчина, управлявший иномаркой, от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия выясняются.

На месте работает полиция

На месте работает полиция

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о смертельной аварии в Тобольске.