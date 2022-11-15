В Тобольске погиб водитель «Вольво», влетевший в пассажирский автобус

Фото: ГИБДД по Тюменской области. От удара автобус получил серьезную вмятину.

Утром во вторник в Тобольске произошло ДТП со смертельным исходом. В девятом часу утра на улице Семена Ремезова, напротив дома № 4б, легковой автомобиль «Вольво» выехал на встречку и протаранил пассажирский автобус «Лиаз», шедший по маршруту № 4.

Момент столкновения попал на видеорегистратор автобуса. В салоне автобуса в это время находились 20 пассажиров.

53-летний водитель легковушки скончался на месте. Медицинская помощь понадобилась 3 пассажирам автобуса – женщинам 44 и 58 лет и 27-летнему мужчине.

Фото: ГИБДД по Тюменской области. Автомобиль пострадал значительно сильнее.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о лобовом столкновении в Тобольском районе.