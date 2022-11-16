Снег из Тюмени вывозят к Воронинским Горкам и на Велижанский тракт

Фото: администрация Тюмени

За сутки с улиц Тюмени вывезли 6 623 кубометров снега. Его вывозят сразу на два снежных полигона. Один находится на 9-м километре Велижанского тракта, другой – на проезде Воронинские Горки.

Последний был введен в эксплуатацию 15 ноября текущего года. Его проектная мощность позволяет принять до 500 тысяч куб. метров снега.

Днем 16 ноября на улицы Тюмени для ликвидации последствий снегопада вышло 528 единиц техники: 89 комбинированных дорожных машин, 143 трактора, 112 погрузчиков, 143 самосвала и др. Дорожную сеть протяженностью более 1 100 километров сегодня обслуживают 654 рабочих.

«Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что из-за снегопада в городе постоянно возникают пробки.