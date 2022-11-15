Из-за ночного снегопада Тюмень встала в 7-балльных пробках

Из-за ночного снегопад Тюмень встала в 7-балльных пробках Фото: Вера Зенина

Все ночь в Тюмени шел снег. В первую очередь это сказалось на дорожной обстановке. Так, по данным сервиса «Яндекс пробки», затор на городских улицах равен 7 баллам, а движение ограничено на улицах Дзержинского, Хохрякова и Володарского.

В ГИБДД тюменцев предупреждают, что при пробках особенно опасно выезжать на обочину, так как велик риск еще большего затора и ДТП.

В администрации Тюмени сообщают, что уборка улиц и дворов от снега ведется в две смены: дневную и ночную. В первую очередь очищаются центральные улицы с высокой интенсивностью движения (на это дается три часа). Чуть больше времени – 6 часов – дается на уборку дорог, имеющих меньшую степень загрузки.

Отследить перемещение снегоуборочной техники можно в режиме реального времени на портале «Тюмень – наш дом» в разделе «Мониторинг уборки города».