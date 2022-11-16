Тюменские компании отказываются от новогодних корпоративов Фото: Вера Зенина

В Тюмени 11% компаний полностью отказались от новогодних корпоративов в целях экономии средств. Провести вечеринку в кругу коллег планируют лишь 20% тюменских организаций, еще 33% – пока в раздумьях о том, тратить ли деньги на посиделки с шампанским. Такие данные приводит сервис SuperJob.

Из тех, кто всё-таки запланировал корпоративную вечеринку на Новый год, 25% работодателей организуют ее в офисе, 18% – в ресторане, 2% – за городом.

В прошлом году «Комсомольская правда» - Тюмень» делала подробный обзор приблизительной стоимости корпоративных вечеринок.