Прокурор Тюменской области взял на контроль смертельное ДТП с участием автобуса в Тобольске

Фото: ГИБДД по Тюменской области

В утренней аварии на улице Семена Ремезова в Тобольске погиб водитель автомобиля, протаранившего пассажирский автобус. Трое из 20 пассажиров, находившихся в автобусе, получили травмы.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.

Одновременно Тобольскому межрайонному прокурору поручено установить причины и условия произошедшего, дать оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Свою проверку проводит также Тобольский отдел следственного комитета.

Напомним, мы писали о том, что смертельная авария в Тобольске попала на запись видеорегистратора пассажирского автобуса.