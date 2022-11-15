В Тюмени задержали закладчицу с мефедроном

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Подозрительную девушку увидели ночью на улице Трактовой тюменские полицейские. Во время проверки документов она стала нервничать, а потом призналась, что на улице оказалась неслучайно. За ночь она успела сделать 4 закладки на территории областного центра. В присутствии понятых полицейские изъяли из тайников четыре свертка с порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза установила, что это метилэфедрон общей массой около 1,5 грамма.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Попытка сбыта наркотических веществ».

Теперь тюменке грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Но пока её отпустили под обязательство о явке.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что на улице Мельникайте в областном центре нашли наркопритон, владелец которого пускал наркоманов домой за дозу для себя.