В наркопритоне на Мельникайте в Тюмени нашли 20 инъекционных шприцев

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На улице Мельникайте в Тюмени полицейские обнаружили наркопритон. На резко возросшее количество наркоманов, собирающихся в одной из квартир, в полицию пожаловались жители дома. Когда в квартиру наведались сотрудники госнаркоконтроля, в помещении находился ранее неоднократно судимый хозяин квартиры со своей сожительницей и их общей знакомой.

В помещении нашли различные приспособления для употребления наркотиков, 20 инъекционных шприцев и следы наркотических средств. Задержанный 45-летний тюменец принимал наркозависимых гостей взамен на наркотики для себя.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация притона для потребления наркотических средств». Теперь тюменцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Организатор притона пока находится на свободе под подпиской о невыезде, а дело направлено в суд.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что большинство наркопритонов Тюменской области находятся в столице региона, а выявляют их буквально десятками.