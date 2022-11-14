Энергетики познакомили с принципами энергосбережения более 1800 детей

Фото: Россети Тюмень

В текущем году в рамках всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «#ВместеЯрче» энергетики провели 35 образовательных и просветительских мероприятий. С июля по ноябрь дни открытых дверей и тематические занятия посетили более 1800 ребят из Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

В рамках фестиваля энергокомпания организовала для детей экскурсии на девять высоковольтных центров питания и три учебно-тренировочных полигона. Одно из самых массовых событий, инициированных энергетиками под эгидой фестиваля «#ВместеЯрче», состоялось в Новом Уренгое: почти сто детей стали гостями открытой площадки «Россети Тюмень» в период празднования Дня города.

«Россети Тюмень» не только активно поддерживают всероссийский фестиваль «#ВместеЯрче», но и придерживаются принципов рационального использования ресурсов в своей производственной деятельности. Отметим, что экономический эффект программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемой в компании, в 2018 – 2021 годах составил более 950 млн рублей.