Тюменка украла у собутыльника-тракториста 130 тысяч рублей

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Молодой житель Ишима заявил в полицию о краже денег. Их пропажу он обнаружил на следующий день после застолья со знакомой. Спиртные напитки 20-летний парень, работающий трактористом, распивал в гостях у знакомой 1986 года рождения.

После выпивки парень уснул, а его более крепкая к алкогольным напиткам знакомая проинспектировала содержание карманов. О крупной сумме денег тракторист рассказал знакомой сам. Воспользовавшись ситуацией, она достала деньги и спрятала их.

Проспавшись, молодой человек не обнаружил денег и пошел в полицию. К тому моменту, как полицейские пришли в дом к алкогольно устойчивой даме, она уже успела потратить деньги на личные нужды.

Заведено уголовное дело по ч. 2 статьи 158 «Кража». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, как тюменец стащил золотые кольца у пенсионерки, с которой распивал спиртные напитки.