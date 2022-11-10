В Тюмени обанкротившееся предприятие заставили заплатить зарплату работникам Фото: Татьяна Коркина

Компания «ТюменьНИПИНефть» заплатила 18 миллионов рублей в счет долга перед работниками. Само предприятие было признано банкротом по решению арбитражного суда еще в ноябре 2021 года. На время процесса ликвидации предприятия был назначен конкурсный управляющий, который должен был заняться вопросом выплаты многомиллионных долгов бывшим работникам. Денег они так и не получили и обратились в прокуратуру Тюменской области.

Руководителя предприятия привлекли к административной и уголовной ответственности. Временный управляющий оштрафован за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ («Неправомерные действия при банкротстве»).

18 миллионов рублей, перечисленные 80 работникам в счет зарплаты, – еще не вся сумма. В прокуратуре взяли на контроль вопрос по оставшейся части долга.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что долги перед своими работниками в Тюменской области имеют десятки предприятий, а их сумма исчисляется сотнями миллионов рублей.