В Тюменской области с начала года погашено 100 млн долгов по зарплате. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области с начала года погашено более ста миллионов рублей долгов по зарплате. Почти половина долгов приходится на семь компаний.

За четыре месяца 2021 года местные прокуроры выявили 1 193 нарушения в сфере оплаты труда. Для их устранения внесено 49 протестов, 100 представлений, в суды направлено 922 иска, объявлено 39 предостережений. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 51 лицо, к административной – 68, возбуждено 15 уголовных дел.

– По данным оперативного мониторинга на 1 мая 2021 года, 20 организаций имеют задолженность на сумму свыше 100 млн рублей. Почти половина долгов приходится на 7 компаний, находящихся в банкротстве (ООО «СибСтройИнвест», ООО «Калинка-Строй» и другие), – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, добавив, что работа по защите трудовых прав продолжается.