Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 10 ноября 2022 увеличилось на 102 человека Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 10 ноября 2022 года увеличилось на 102 человека, включая шестерых детей. Так что общее число заразившихся ковидом с начала пандемии составило 249 017 человек.

За неделю выздоровели 169 человек (за весь период – 243 482 человека). Один пациент находится на искусственной вентиляции легких, под медицинским наблюдением – 1 058 человек. Для больных ковидом развернута 21 койка, свободный коечный фонд составляет 14,3%.

За сутки в лабораториях Тюменской области проведено 3 274 исследования, всего с начала пандемии – 4 510 972 теста.

Напомним, вчера, 9 ноября, заразившихся ковидом было на 2 человека меньше – 100 человек.