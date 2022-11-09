Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 9 ноября 2022 увеличилось на 100 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 9 ноября 2022 года увеличилось на 100 человек, включая шестерых детей. То есть общее количество заразившихся ковидом с начала пандемии в регионе достигло 248 915 человек.

За минувшие сутки выздоровели 228 человек (за весь период – 243 313). На искусственной вентиляции легких находятся 2 человека, под медицинским наблюдением – 1 139 человек.

Для больных коронавирусом развернуто 23 койки, свободный коечный фонд составляет 21,7%. Вакцинировано против болезни 1 385 603 человека, полный курс прошли 1 166 952 человека.