Тюменец обворовал бывшую сожительницу и подарил маме её стиралку Фото: Татьяна Коркина

42-летняя тюменка заявила в полицию о краже бытовой техники на сумму в 30 тысяч рублей. Ограбил женщину ее бывший сожитель, полицейские достаточно быстро это выяснили и задержали его.

Несколько месяцев назад жительница Тюмени начала переписку с интересным 34-летним мужчиной, и в скором времени он переехал в её квартиру. Романтика длилась недолго, и спустя два месяца после совместного проживания женщина попросила мутного гражданина покинуть её квартиру после очередной ссоры.

Такой обиды тюменец не перенес и решил ей отомстить, обокрав бывшую сожительницу: у него остались ключи от квартиры. В отсутствие хозяйки он вывез из квартиры бытовую технику. Холодильник сдал в комиссионный магазин, а стиральную машину подарил своей маме. Подозреваемый уже был неоднократно судим за имущественные преступления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. А подаренную его маме стиральную машину изъяли и вернули владелице.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, как горожанин обокрал соседей, чтобы подарить своей девушке рыбу и пиво.