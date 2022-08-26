«Во всем виновата любовь». Тюменец обокрал соседей, чтобы купить девушке пиво и рыбу

Романтик-инвалид из Тюмени купил любимой пиво с рыбой, украв деньги у соседей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени два года лишения свободы «заработал» 44-летний мужчина, который ради любимой пошел на преступление. Он обокрал соседей.

Криминальный инцидент произошел 5 февраля 2022 года. В этот день горожанин распивал алкоголь у своей девушки. Вскоре пиво закончилось, и ненасытная тюменка стала требовать у ухажера деньги и подарки, мол, за такую красоту надо платить, а бедняк ей не нужен.

Тот в гневном порыве стал проверять двери квартир в подъезде, пока не наткнулся на открытую. Он прошел в прихожую, посветил фонариком телефона, снял с вешалки женскую сумку и ушел. В сумке нашел 3 150 рублей, после чего выкинул ее в мусорку. Купил пива, рыбу, вернулся к своей пассии, отдал ей оставшиеся деньги и подарил украденные часы.

– В суде мужчина заявил, что разочаровался в женщинах и вообще во всем виновата любовь, пояснил, что решил никогда больше не воровать, но просто не смог сдержаться. Он признал вину, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Оказалось, что тюменец имеет не снятую и не погашенную судимость, привлекался к административной ответственности, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, не работает и является инвалидом 3-й группы.