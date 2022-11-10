Власти сохранят социальную поддержку тюменцев в условиях дефицита бюджета. Фото: Ольга Крыльцова

Власти сохранят социальную поддержку тюменцев в условиях дефицита бюджета. Об этом сообщил директор департамента финансов региона Михаил Таранов.

– Ожидается, что доходная часть составит 239 млрд рублей, годовой план будет выполнен. Расходы составят 318 млрд рублей. Однако они могут быть уменьшены за счёт экономии и перехода некоторых контрактов на 2023 год, – отметил глава ведомства.

Как стало известно, дефицит бюджета составит более 35 млрд рублей. Его могут покрыть за счёт собственных средств, кредитов в банках или инфраструктурных кредитов.

Депутаты областной думы отмечают, что в условиях дефицита бюджета-2023 все меры социальной поддержки тюменцев будут сохранены. Кроме того, расходы на реализацию указов президента и выполнение контрактов тоже запланированы в полном объёме.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области откроют кредитную линию для покрытия дефицита бюджета. Таким образом, областная казна пополнится на три с половиной миллиарда рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что стоимость первого контракта (всего было объявлено два тендера), рассчитанного на привлечение полутора миллиардов рублей, составляет 213,7 миллиона рублей. Цена второго, в рамках которого бюджет пополнят на два миллиарда рублей, равна 227,88 миллиона рублей.

Следует отметить, что вышеуказанные сумму – это суммы процентов. Их местные власти выплатят за время пользования кредитом. Кстати, контракт начнет действовать 9 января 2023 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 ноября. Итоги подведут 21 ноября.