В Тюменской области откроют кредитную линию для покрытия дефицита бюджета. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области откроют кредитную линию для покрытия дефицита бюджета. Таким образом, областная казна пополнится на три с половиной миллиарда рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что стоимость первого контракта (всего было объявлено два тендера), рассчитанного на привлечение полутора миллиардов рублей, составляет 213,7 миллиона рублей. Цена второго, в рамках которого бюджет пополнят на два миллиарда рублей, равна 227,88 миллиона рублей.

Следует отметить, что вышеуказанные сумму – это суммы процентов. Их местные власти выплатят за время пользования кредитом. Кстати, контракт начнет действовать 9 января 2023 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 ноября. Итоги подведут 21 ноября.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени обсудили роль финансового образования в развитии экономики и повышении благосостояния населения. Круглый стол в формате онлайн прошел на совместной площадке изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» в рамках проекта «Говорим о важном».

В экспертной встрече приняли участие: ведущий специалист по работе с клиентами, специалист по связям с общественностью юридической компании «Адвоклад» Владимир Аминов, заместитель начальника экономического отдела Отделения Банка России по Тюменской области Наталья Богомолова, начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора Артем Никоза.

Спикеры рассказали, почему важно заниматься финансовым образованием, дали советы, как отказаться от навязывания услуг и научиться формировать свой бюджет, а также объяснили, почему важно не ошибиться с выбором юридической компании, планируя процедуру банкротства.