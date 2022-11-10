В Тюменской области мужчина устроился в полицию по поддельному диплому Фото: pixabay.com

В Омутинском районе 36-летний мужчина пытался устроиться в отдел полиции по поддельному диплому. Однако в отделе кадров заподозрили неладное. Оказалось, что диплом кандидат на работу получил по почте от неизвестного еще в 2008 году. Омутинский районный суд приговорил мужчину к ограничению свободы на полгода.

В течение этого срока он не может выезжать за пределы района и обязан отмечаться в отделе полиции, где планировал работать. Приговор в законную силу не вступил.

Санкция статьи «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» предусматривает максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет либо арест на срок до шести месяцев.

Ранее мы писали о том, как тюменец пытался трудоустроиться по поддельному диплому на одно из местных предприятий.