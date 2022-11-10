В Тюмени жительницу Новосибирска, обворовавшую двух старушек, отправили в тюрьму на три года Фото: Татьяна Коркина

В июне 2022 года 46-летняя сибирячка постучалась в дом к пенсионерке из Тюмени и рассказала ей, что пенсионный фонд России раздаёт продуктовые наборы в качестве гуманитарной помощи. Пока они разговаривали, приезжая сумела присвоить 200 тысяч рублей. По такой же схеме она украла 150 тысяч у пенсионерки из Ишима.

Калининский районный суд Тюмени признал новосибирку виновной в краже с причинением значительного ущерба и приговорил ее к 3 годам лишения свободы с последующим ограничением свободы на год. Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», лжеполицейский довел двух пожилых тюменок до слез и развел их на 700 тысяч рублей.