2019-10-10T11:11:00+03:00
Происшествия

Лже-полицейский довел двух пожилых тюменок до слез и «развел» их на 700 тысяч рублей

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Мошенник обманул тюменок на 700 тысяч рублей. Фото - pixabay.com.Мошенник обманул тюменок на 700 тысяч рублей. Фото - pixabay.com.
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В тюменской полиции оказались два заявления от пожилых женщин. 72-летние пенсионерки утверждают, что стали жертвой мошенника.

– Потерпевшим поступил звонок с неизвестного абонентского номера. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что их сын совершил серьезную аварию, в которой погиб человек. Он тут же потребовал перевести определенную сумму денег на указанный банковский счет. Доверчивые гражданки выполнили все указания звонившего и перевели сумму через банкомат, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Только переведя деньги, потерпевшие поняли, что разговаривали с мошенником. Общая сумма ущерба составляет около 700 тысяч рублей. В настоящее время стражи правопорядка ищут злоумышленников, которым в случае поимки грозит лишение свободы на срок до шести лет. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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