В Тюмени фаната пьяной езды отправили в колонию на 3,5 года Фото: Татьяна Коркина

Ровно 3,5 года просидит в колонии строгого режима 41-летний Евгений С., который признан виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также в управление транспортом в пьяном виде, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, ранее судимый Евгений в пьяном виде ездил на своем автомобиле по улицам Тюмени. Во время движения он решил обогнать едущую впереди машину и столкнулся с автомобилем, двигавшимся по встречке.

Пассажиры «встречного» автомобиля, 71-летняя женщина и 10-летняя девочка, получили многочисленные переломы, ушибы и гематомы. На суде Евгений признался в содеянном и раскаялся; правда, от тюрьмы раскаяние его не уберегло.

Помимо этого, на весь срок лишения свободы ему запретили управлять транспортом.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени 20-летнего любителя пьяной езды отправили в колонию на восемь месяцев.