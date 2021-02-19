В Тюмени 20-летнего любителя пьяной езды отправили в колонию на восемь месяцев. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 20-летнего местного жителя. Парень любил ездить за рулем в пьяном виде и теперь поплатится за это восемью месяцам колонии.

Вечером 3 июля 2020 года у дома № 119 на улице Амурской столкнулись два автомобиля. У водителя, фигуранта этого дела, имелись признаки опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался.

– Годом ранее молодого человека арестовали на 13 суток за отказ от прохождения медицинского освидетельствование на состояние опьянения. В мае 2020 года его осудили за кражу к 300 часам обязательных работ. Однако должных выводов он для себя так и не сделал, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил подсудимому восемь месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1 год. Осужденного взяли под стражу в зале суда.