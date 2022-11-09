В Тюмени спасатели напомнили об опасности тонкого льда на пруду Утином Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Тюменские пруды и карьеры замерзли и стали объектом притяжения детей. В управлении МЧС напомнили, что сейчас не время выходить на лёд, последствия могут быть самыми ужасными. Особенное внимание спасателей сейчас приковано к Утиному карьеру, лед которого проваливается под ногами тюменцев по несколько раз за сезон.

На пруду Утином сейчас очень опасно Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

– Несмотря на размещённые здесь знаки, тюменцы нарушают элементарные правила безопасности, – отметила инженер отдела безопасности ГУ МЧС России по Тюменской области Наталья Назарова. – И взрослые, к сожалению, не становятся для подрастающего поколения примером безопасного поведения. На льду карьера видны десятки провалов и трещин после тех, кто отважился выйти на водоем даже в прибрежной черте.

Лед на пруду Утином очень тонкий Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Напомним, ранее мы неоднократно писали о трагических случаях на тонком льду.