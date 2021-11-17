В Тюменской области рыбаки, выходящие на неокрепший лед, проваливаются под воду. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области уже произошел один трагичный случай, когда рыбак вышел на неокрепший лед и утонул. Всего же сотрудники ТОСЭР выезжали на 20 вызовов.

– Недавно спасатели извлекли погибших из воды около пешеходного моста в Тюмени. Последний трагический случай произошел в Абатском районе, где в воду провалились рыбаки, – рассказал директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович.

Он отметил, что в Тюмени чаще всего инциденты на льду происходят на прудах Утином, Студенческом, Южном, озере Алебашевском и реке Туре. Часто спасатели, которые работают в районе пешеходного моста, выводят детей с хрупкого льда.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюменской области всего за два дня на водоемах утонули двое мужчин. Они пренебрегли мерами безопасности и вышли на хрупкий лед.